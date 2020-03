Pourquoi Buffon ne veut pas prendre sa retraite

42 ans et… toujours la même envie. Ainsi pourrait-on résumer Gianluigi Buffon, désormais second gardien dans la hiérarchie de la Juventus depuis son retour l’été dernier, après une petite pige au Paris Saint-Germain. Une question se pose logiquement : quid de la retraite ?

Il convient de rappeler que Buffon se trouve sous contrat avec la Juve jusqu’au 30 juin prochain. Et s’il ne prolonge pas avant cette échéance, il se retrouvera libre avec peu de clubs capables de lui offrir les conditions turinoises.

Et avec le coronavirus qui sévit actuellement en Europe, et surtout en Italie, l’ancien du PSG peut difficilement faire ses preuves.

"J'ai du respect pour les rêves de Gigi enfant"

Tant d’éléments qui auraient poussé n’importe quel joueur de 42 ans vers la retraite, mais Buffon est fait d’un bois particulier. Ne lui parlez pas de retraite ! À l’écouter lors d’une interview accordée à la chaîne du club, le champion du monde 2006 aimerait même prolonger.

"Il y a deux ans, j'ai presque failli arrêter. Ensuite, le PSG est arrivé et je joue toujours parce que je me sens bien et parce que j'ai du respect pour les rêves de Gigi enfant. Si, à l'âge de sept ou huit ans, on m'avait dit que j'allais devenir un gardien, même en Serie C ou B, alors j'aurais été excité et j'aurais pleuré. Je dois avoir du respect pour cet enfant", a déclaré Gigi. Une belle leçon de persévérance.