"Le Scudetto n'est pas encore gagné"

Programmée pour le titre de Serie A, la Juventus Turin se dirige vers un nouveau sacre cette saison. Ce mercredi, la Vieille Dame affronte Sassuolo et a l'occasion de prendre neuf points d'avance sur son nouveau dauphin qu'est l'Atalanta Bergame. En cas de succès, tous les voyants seraient donc au vert pour la Juventus Turin, mais Maurizio Sarri s'est montré très prudent en conférence de presse d'avant-match, estimant que rien n'est encore fait pour le titre de Champion d'Italie.

"Non, rien n'est encore fait, nous devons encore lutter, nous devons encore souffrir et combattre. Nous avons la chance que le titre soit entre nos mains et nous atteindrons l'objectif si nous prenons au moins onze points lors des six prochains matches", a ainsi déclaré l'ancien technicien du Napoli.

S'il reste onze points à prendre sur cette période, son équipe serait bien inspirée d'en prendre trois dès ce soir face à Sassuolo. Mais encore une fois, méfiance. "C'est une équipe qui a un peu le même parcours que celui entrepris par l'Atalanta. C'est un club qui a un projet, un bon entraîneur et qui traverse une période positive. C'est une équipe dangereuse, encore plus d'un point de vue offensif. (...) Nous savons déjà que nous devrons souffrir à certains moments du match. Nous devrons donc être prêts", a analysé Maurizio Sarri. Interrogé sur la possibilité de faire tourner, l'entraîneur a répondu avec fermeté : se relacher n'est pas encore au programme.

"Nous devons faire peu de calculs pour l'instant : le seul calcul à faire est de prendre 11 points en 6 matches. Nous penserons à tout le reste plus tard. Certains joueurs se sont reposés suite à une journée de suspension. Demain, nous serons privés de Cuadrado qui purgera également une journée de suspension. Alex Sandro a manqué 3-4 matches à cause d'une blessure. Quelque chose commence à bouger et j'espère que nous pourrons très prochainement commencer à faire plus de changements", a-t-il ajouté.