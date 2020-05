Kai Havertz, le prodige allemand qui marche sur l’eau

Kai Havertz n’en finit plus d’impressionner et affoler les compteurs en Bundesliga. La jeune pépite du Bayer Leverkusen est revenu en force après le break de deux mois, en signant quatre réalisations en deux rencontres. Après le doublé réalisé contre Brême la semaine dernière, il a récidivé ce samedi en plantant un nouveau face au Borussia M’Gladbach (3-1).

Avec ces deux nouveaux pions, l’international allemand en est à 10 réalisations depuis l’entame de la saison en cours. Et, si l’on compte les « assists », il totalise 15 gestes décisifs. Parmi les joueurs âgés de moins de 21 ans, seul l’Anglais de Dortmund, Jadon Sancho, a fait mieux dans ce championnat (36).

La belle forme de Havetz est surtout perceptible depuis le début de la nouvelle année. Toutes compétitions confondues, il a scoré 10 fois et offert 4 passes à l’occasion de ses dix dernières sorties avec sa formation de Leverkusen. Lors de ces rencontres, il n’a d’ailleurs été muet qu’une seule fois (face à l’Union Berlin).

Enfin, et c’est probablement la statistique la plus ébouriffante le concernant, Havertz a inscrit ce samedi ses 33e et 34e buts en Ligue allemande. Et il l’a fait à seulement 20 ans et 347 jours. Il faut remonter à 1970 pour trouver la trace d’un joueur plus efficace à son âge dans ce championnat majeur, en la personne de Klaus Fischer. La légende de Schalke 04 avait atteint ce total à 20 ans et 315 jours. Mais Havertz fait mieux que des icônes allemandes telles que Gerd Muller et Uli Hoeness.