"Kaka ne voulait pas aller au Real, il était très heureux à Milan"

Kaka a été la vedette de l'un des grands transferts du XXIe siècle en 2009, lorsqu'il a changé le Milan pour Madrid. Cependant, ce changement ne l'a pas rendu heureux. Son agent de l'époque l'a révélé dans une interview.

"Il ne voulait pas partir. Sa famille et lui se sentaient très bien à Milan. Il n’avait aucune intention de quitter le Milan AC. Mais, bien sûr, le Real Madrid reste le Real Madrid, nous ne parlons pas de n’importe quelle équipe », a déclaré Gaetano Paolillo à 'MilanNews'.

"Ce qu’il a gagné en Espagne ne fut rien de plus que ce que Milan lui a donné. Il était adoré des fans et était plus qu’heureux à Milan. Cependant, le club l’a mis en vente et à cette époque, et le Real était une excellente option", poursuit-il.

Il a insisté sur le fait que le transfert a été effectué par pure nécessité économique du club de Milan : "Galliani ne voulait pas le vendre, mais cela ne dépendait pas de lui. Galliani était amoureux de Kaka, ça lui a fendu le cœur de le vendre au Real Madrid", a-t-il conclu.