Kamara : "C'est la honte, on a fait de la merde"

Alors que Jorge Sampaoli n'est pas encore arrivé sur le banc de l'Olympique de Marseille, il aura certainement compris ce dimanche soir qu'il aura beaucoup de travail lors des prochains mois.

En seizièmes de finale de Coupe de France contre l'AS Canet, équipe de National 2, les Marseillais se sont fait éliminer et ne verront pas les huitièmes. Une performance qui a provoqué la colère de Kamara, interrogé après la rencontre.

"La honte. Il n'y a pas de mots. On a fait de la merde et faudra payer. Il n'y a rien qui allait, je ne sais même pas quoi vous dire, on a fait de la merde", a lâché Boubacar Kamara au micro d''Eurosport' après le match.

Le joueur marseillais n'a pas cherché d'excuse et a reconnu la mauvaise performance des siens : "Le résultat est juste. On sait tous que c'est difficile cette saison, mais ce n'est pas une excuse. On joue contre une N2, on est professionnels, on ne doit pas perdre, c'est une grosse erreur."