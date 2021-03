Tottenham écrase Crystal Palace

Double buteur et double passeur décisif pour Gareth Bale, Harry Kane a porté les Spurs vers un beau succès sur Crystal Palace (4-1).

Au sein d'une attaque très en verve en ce moment, 4 matches avec 4 buts inscrits sur les 6 derniers, Harry Kane a rayonné et a été décisif dans les quatre buts de son équipe ce dimanche au Tottenham Hotspur's Stadium.

Il a offert au Gallois deux caviars, un centre à ras de terre qu'il n'avait qu'à pousser au fond (1-0, 25e) et une remise de la tête (2-1, 49e), avant d'envoyer une splendide frappe enveloppée sans contrôle dans la lucarne opposée (3-1, 52e) et de marquer dans le but vide sur une offrande de Son Heung-Min (4-1, 76e).

Une passe décisive qui fait de Kane et Son le duo le plus prolifique de l'histoire de la Premier League avec déjà 14 buts offerts l'un à l'autre cette saison.

Avec 45 points, les Spurs, sixième, reviennent à deux unités de Chelsea, quatrième et dernier qualifié virtuel pour la Ligue des champions. Tottenham a notamment pu profiter de la défaite de Liverpool contre Fulham pour doubler les Reds de Klopp, huitièmes.