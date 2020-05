Harry Kane peut remporter des trophées à Tottenham sous la direction de Jose Mourinho, selon l'ancien attaquant des Spurs, Jurgen Klinsmann.

Le capitaine de l'Angleterre est depuis longtemps pressenti pour rejoindre un club plus huppé et les rumeurs n'ont fait que s'accentuer avec le déclin des Spurs suite à leur participation à la finale de la précédente Ligue des Champions. Beaucoup ont laissé entendre que Kane avait besoin d'un nouveau club s'il voulait enrichir son palmarès, mais Klinsmann estime qu'il peut encore le faire avec la formation londonienne et avec José Mourinho comme entraineur.

"Il peut réaliser tout ce qu'il souhaite", a déclaré Klinsmann à 'TalkSPORT'. "Il est tellement talentueux, exceptionnel et il est maintenant à un stade de sa carrière où il est beaucoup plus mature. Il n'est plus le jeune garçon, même si vous le considérez comme un jeune joueur. En le regardant de loin, vous lui souhaitez maintenant des titres. Lorsque vous jouez une carrière professionnelle et que vous avez la possibilité de faire partie d'une équipe parmi les cinq premières dans n'importe quel pays du monde, il est toujours question de gagner des titres. Et donc, je croise tous les doigts pour les Spurs et pour lui qu'il puisse récolter des trophées - c'est de cela qu'il s'agit en fin de compte."

L'ancien buteur de la Mannschaft a lui-même brillé sous la tunique de Tottenham, mais il n'y est resté qu'un an (en 1994/95). Malgré une saison exceptionnelle, il a choisi de répondre à l'appel du Bayern Munich. "Oui, la quête de trophées, c'est la raison de mon départ en 1995. Même si j’ai adoré à White Hart Lane, j’ai dû partir pour le Bayern Munich parce que j’ai dit : "Je manque de temps. J’ai 31 ans et j’ai besoin de gagner quelques trophées supplémentaires. Mais Kane, il a cette chance avec les Spurs, il a un entraîneur fantastique, il a une équipe fantastique et nous croisons tous les doigts pour que cela se produise le plus tôt possible."