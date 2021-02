Absent face à Vallodolid, Benzema est incertain pour l'Atalanta

Encore des problèmes pour Zidane qui devra déjà faire sans plusieurs de ses cadres face à l'Atalanta Bergame, mercredi prochain en Ligue des champions.

Absent à l'entraînement ce vendredi, Karim Benzema souffre de douleurs musculaires et est d’ores et déjà forfait pour le match demain face à Valladolid en Liga.

"Karim ne sera pas avec nous demain (face à Valladolid), il a une blessure , il a quelque chose... Comme c'est arrivé hier, il ne sera pas là demain. On verra la semaine prochaine et comment ça évolue (...) Nous savons qui est Karim et ce qu'il est pour nous. Il ne sera pas là et nous devons faire face à cela", déplore ZZ en conférence de presse ce vendredi.

L'attaquant français pourrait également manquer le match contre l'Atalanta Bergame, comptant pour le huitième de finale aller de la C1. Ce serait un vrai coup dur pour Zidane, déjà privé d'Eden Hazard, Rodrygo, Sergio Ramos, Eder Militao, Federico Valverde, Marcelo et Alvaro Odriozola.

Avec 4 buts en 5 matchs, le natif de Lyon est le meilleur buteur du Real Madrid en Ligue des champions cette saison.