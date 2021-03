Karim Benzema rapproche le Real des quarts de finale

Grand absent du match aller en Italie, Karim Benzema a apporté le but qu'il fallait au Real Madrid ce mardi soir au stade Alfredo di Stéfano lors du huitième retour de Ligue des champions.

Après une demi-heure de jeu, l'attaquant français a fait la différence après un dégagement complètement raté du gardien de l'Atalanta Bergame, Marco Sportiello.

Le dégagement tombe dans les pieds de Luka Modric. Le Croate peut tirer mais choisi de servir Karim Benzema au milieu de la surface de réparation.

Du plat du pied, l'attaquant lyonnais n'a pas hésité et a trompé sans problème le gardien adverse, permettant à son équipe de se rapprocher un peu plus des quarts de finale. Il s'agissait du 70e but de Karim Benzema en Ligue des champions.