Karius annonce la rÃ©siliation de son contrat avec Besiktas

Loris Karius retrouvera les Reds. Le gardien allemand a terminé son contrat avec Besiktas, en prêt depuis 2018, le portier a pris part à 67 matchs.

Via son compte Instagram, le joueur de 26 ans a déclaré dans une lettre ouverte qu'il quitte le club pour des problèmes de salaires.

"C'est dommage que cela se termine ainsi, mais sachez que j'ai tout essayé pour résoudre cette situation sans problème", a-t-il d'ailleurs expliqué sur son compte Instagram.

"J'ai été très patient pendant des mois, je me suis répété encore et encore. Les mêmes choses s'étaient déjà produites l'année dernière. Malheureusement, ils (les dirigeants de Besiktas, ndlr) n'ont pas essayé de résoudre ce problème et ont même refusé ma proposition d'aider avec une réduction de salaire."

En colère après la direction, Karius veut toutefois tirer du positif de son expérience turque.

"C’est important pour moi que vous sachiez que j’ai beaucoup aimé jouer pour ce club, assure-t-il. Besiktas peut être fier d'avoir des fans aussi passionnés, qui apportent un soutien incroyable. Vous m'avez toujours soutenu dans les bons et les mauvais moments, et je me souviendrai toujours de vous de la meilleure façon! Je tiens également à remercier tous mes coéquipiers, le staff, et tous les employés du club. Vous m'avez accueilli à bras ouverts dès le premier jour. Merci beaucoup."

Avec le club turc, Loris Karius est arrivé 3e du classement lors de la saison 2018-19. Cette saison avant l'interruption dû au coronavirus, Beskitas pointait à la 5e place.

Karius, sous contrat jusqu'en 2022 avec Liverpool, va maintenant devoir se chercher une nouvelle équipe pour rebondir.

Car Jürgen Klopp, qui compte déjà Alisson Becker et Adrian dans son effectif, ne semble pas l'inclure dans ses futurs plans.