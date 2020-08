Kasper Schmeichel pourrait suivre les traces de son père

David De Gea n'est plus le gardien qu'il était autrefois. Cette saison, l'Espagnol a très souvent été contesté en raison de ses faibles performances. Et selon 'The Sun', Ole Gunnar Solskjaer aurait songé au gardien des Foxes, qui n'est autre que le fils de Peter Schmeichel, le légendaire gardien des Red Devils.

D'après le tabloïd anglais, le manager de United n'est pas satisfait du rendement de son portier, et aurait soufflé à sa direction le nom de Kasper Schmeichel, qui a un contrat avec Leicester jusqu'en 2023, le gardien de 33 ans pourrait être une belle solution à court terme pour les Mancuniens.

Si l'arrivée du Danois venait à se confirmer, David Gea serait ainsi poussé vers la sortie...