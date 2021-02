Kays Ruiz-Atil, un retour au Barça ?

En fin de contrat avec le club parisien, l'ancien joueur de la Masia n'a pas sa place dans l'effectif professionnel du PSG et a même été renvoyé chez les U19 lors des dernières semaines.

Il ne devrait donc pas prolonger avec le club parisien et ainsi partir à la fin de la saison actuelle. Et selon les informations de 'France Football', il pourrait retourner du côté de Barcelone.

Pas convaincu par le projet sportif que lui propose le PSG, Kays Ruiz-Atil aurait différentes pistes pour son avenir, mais le média français indique que l'option qui l'intéresserait le plus serait un retour en Espagne, et plus particulièrement à Barcelone.

La même source précise que l'entourage du joueur et le Barça seraient déjà en contact pour envisager un éventuel retour.