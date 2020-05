Keane évoque ses problèmes de santé mentale

Michael Keane est arrivé à Everton à 24 ans et avec un grand avenir devant lui. Mais son cauchemar a alors commencé. Une infection à un pied, une blessure peu habituelle pour un joueur de football, l'avait contraint à être hospitalisé. Il a parlé de son calvaire à la 'BBC'.

"Je ne voulais pas pas sortir, je ne voulais voir personne. J'avais honte de comment les choses allaient sur le terrain. J'ai déprimé, je me suis mis à pleurer et j'ai raconté mon ressenti à ma famille. J'ai touché le fond. Et à partir de là, avec l'aide de ma famille et de mes amis, j'ai commencé avec un psychologue sportif, ce que je continue de faire régulièrement", a-t-il raconté.

"A ce moment-là, je voulais être avec mes coéquipiers, nous étions en mauvaise posture. Je ne voulais qu'ils me voient comme celui qui jette l'éponge, même si j'étais blessé... mais ce n'était pas la bonne solution", a confié Keane, qui avait forcé malgré sa blessure.

De cela est venue son envie d'aider une association pour des malades de santé mentale. "C'est dur si tu ne l'as jamais fait avant. Peut-être que la fierté te freine, mais c'est complètement normal et c'est bien de le faire. Parler avec quelqu'un aide beaucoup, je le sais par ma propre expérience", a commenté le joueur d'Everton.