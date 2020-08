Keown préfère Willian à Coutinho à Arsenal

Willian est un "pari plus sûr" pour Arsenal que Philippe Coutinho, admet Martin Keown, alors que les Gunners cherchent à renforcer leur secteur offensif pendant le mercato d'été.

Les premières rumeurs ont suggéré qu'Arsenal pourrait bien faire partie de ces clubs en lice pour recupérer l'ancienne star de Liverpool Coutinho, devenu indésirable au FC Barcelone et non gardé par le Bayern Munich. Aucun accord n'a été conclu, cependant, et une porte s'est ouverte pour un autre international brésilien.

Willian approche de la fin de son contrat à Chelsea et devrait traverser Londres et se lier à Arsenal une fois qu'il sera officiellement libre.

"Coutinho a été lié à pratiquement tout le monde et semble, si je suis honnête, un peu instable", a déclaré l'ancien défenseur des Gunners Keown au Mirror.

"Je pense que Willian est un pari plus sûr. Il est dans la capitale, il connaît très bien la Premier League et il est très performant. Je pense que c'est une énorme perte pour Chelsea."

Willian se prépare à quitter Chelsea après sept ans à Stamford Bridge qui au cours desquelles il est apparu à 339 reprises pour 63 buts et deux titres de Premier League.

Keown pense que ses capacités et son expérience se révéleront être des atouts précieux pour Arsenal, ne cachant pas son admiration pour l'attaquant de 31 ans : "Je pense que c'est serait une recrue fantastique. J'ai toujours été un véritable admirateur de Willian. Quand j'ai vu ce qu'il a fait cette année à Chelsea avec ses coups francs et pénalités, il est tellement fiable."

"Il a eu ses malheurs avec [Eden] Hazard qui était là. Parfois, il a dû jouer dans l'ombre du Belge. Maintenant, il se bat pour une place avec [Christian] Pulisic."

"Je sais qu'il y a une discussion sur deux ou trois ans [contrat], mais je pense que ce serait une très bonne acquisition pour Arsenal."

«Il arrive avec une riche expérience et j'aime son éthique de travail. C'est quelqu'un qui vous donnera toujours 100% et le bon type de joueur pour entrer dans ce qui est un très jeune vestiaire d'Arsenal."

Alors qu'ils essayent de conclure un accord pour Willian, les Gunners espèrent également voir le capitaine du club Pierre-Emerick Aubameyang mettre un terme à l'incertitude entourant son avenir en signant un nouveau contrat.