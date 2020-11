"Kepa traverse une période difficile en club"

Le sélectionneur espagnol Luis Enrique s'est présenté aux médias lors d'une conférence de presse virtuelle avant le match de l'Espagne contre les Pays-Bas qui se jouera ce mercredi 11 novembre à 20h45.

Luis Enrique a voulu commencer par parler de l'école néerlandaise : "J'ai eu des entraîneurs et des coéquipiers néerlandais qui sont devenus des amis et j'aime revenir ici parce qu'ils me rappellent de bons souvenirs".

Ensuite, l'entraîneur espagnol a également évoqué le calendrier : "Les entraînements sont pré et post match. Nous utilisons la vidéo pour améliorer les choses. C'est la difficulté que vous avez quand vous êtes entraîneur, mais je ne peux pas me plaindre car cela concerne tous les autres entraîneurs".

Interrogé sur les performances de certains de ses joueurs, "Lucho" a déclaré : "Je ne regarde pas l'âge ou l'équipe pour laquelle ils jouent. Je n'essaie pas non plus de convaincre qui que ce soit avec mes idées. Je sais que Kepa traverse une période difficile avec son club. Le fait de ne pas jouer comme gardien de but l'affecte, mais je peux faire une exception".

Concernant la blessure à long terme d'Ansu Fati, l'entraîneur espagnol a déclaré : "Le football est un sport très dur et il y a des contacts. Les blessures font partie du football et je pense que cela n'affectera pas du tout son avenir. Il faut être préparer et je ne doute pas qu'il retrouvera son niveau et je lui souhaite bien sûr un prompt rétablissement".