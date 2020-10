Kevin De Bruyne ne dirait pas non à une prolongation

En marge d’une rencontre de Ligue des nations qu'il va disputer ce dimanche avec la Belgique, Kevin De Bruyne a évoqué les rumeurs concernant sa prolongation avec Manchester City.

"Je suis heureux ici et je peux dire que je n’ai pas parlé avec le club alors je ne comprends pas pourquoi les gens affirment que je suis tombé d’accord pour quelque chose. J’ai toujours affirmé que j’étais heureux et que je me sentais bien ici, alors si les gens au club veulent me parler, je suis ouvert et on verra ce qui se passera."

Le Diable Rouge s'est donc chargé de démentir l'information de 'Daily Mail' indiquant qu'il allait prolonger son contrat à Man City jusqu'en 2025,