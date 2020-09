Kevin Gameiro sort du silence

L'ancien parisien, Kevin Gameiro s’est confié sur la chaîne de 'BeIN Sports', pour parler de l’été agité du club de Valence ainsi que de sa situation : "Un bazar ? Non. Après, nous on est sur le terrain, on essaie d’être focalisés sur la préparation, on a un match important à jouer à domicile dimanche (face à Levante). Mais après c’est vrai que ce serait mieux pour nous d’avoir un ou deux renforts pour cette année," a expliqué l’ancien de Séville FC dans un premier temps.

"Il y a beaucoup de mouvement, ils ont besoin de vendre, ils ont besoin d’argent, du coup, c’est assez agité. Mais ils ont pu faire une bonne préparation, on va ré-attaquer le championnat avec une bonne équipe quand même dimanche". Recemment blessé et en pleine reprise, l’ancien attaquant de Lorient s'est exprimé sur sa situation : "Tout est possible. Au départ, ils voulaient vraiment virer les anciens et les gros salaires. Maintenant, il me reste un an de contrat, je suis très bien à Valence, je ne vois pas pourquoi je partirais maintenant. J’ai aussi discuté avec le coach (Javi Gracia), il veut absolument que je reste. Quand un coach compte sur toi, c’est mieux de rester."

L'international français est décidé à aller juqu'au terme de son contrat qui se termine en 2021. Néanmoins, il reste ouvert à d'autres propositions : "Tout est possible dans le foot. Mais je suis très bien à Valence, ma famille se sent très bien ici et j’aime beaucoup le football espagnol".​