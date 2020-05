Keylor Navas n'oublie pas le Real Madrid

Keylor Navas s'est imposé en Ligue 1, grâce notamment au Paris Saint-Germain, leader et sacré champion de France, suite à la décision de la LFP, qui a décidé de mettre un terme à la saison 2019-20.

Le portier et les Parisiens sont toujours en course pour la Ligue des champions, bien que pour les Coupes, tout n'est pas encore très clair. Le PSG est qualifié en finale de la Coupe de la Ligue, contre l'OL et de France, face à l'AS Saint-Étienne.

Dans l'attente de reprendre l'entraînement, Keylor Navas s'est accordé un direct sur Instagram, avec ses followers.

"Ce fut une étape remplie de succès dans ma carrière !", a confié le portier du Paris Saint-Germain sur son passage à Madrid.

Keylor Navas a ensuite reconnu que "tous les titres" de sa carrière étaient "spéciaux" pour lui, notamment en Ligue des champions, avec le Real.