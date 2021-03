Kimpembe : "On doit aborder chaque match comme une finale"

Énorme opération du Paris Saint-Germain qui s'est régalé sur la pelouse du Groupama Stadium et qui s'est imposé contre Lyon pour reprendre la tête de la Ligue 1, après la défaite de Lille contre Nîmes.

Au micro de 'Canal+', le vice-capitaine de l'équipe de Mauricio Pochettino, Presnel Kimpembe, a analysé la précieuse victoire de son équipe.

"On savait que Lille avait perdu. On avait besoin de se focaliser sur nous-mêmes et de ramener les trois points à la maison, c'était important. On a réussi à mettre de l'impact dès le début du match. C'était important de venir à Lyon et de gagner ce match", a déclaré Presnel Kimpembe après la victoire au Groupama Stadium.

Alors que le championnat est loin d'être terminé, Kimpembe assure qu'il faudra aborder le reste des journées comme des finales : "On ne sait pas de quoi demain sera fait. On doit aborder chaque match comme une finale. Il faut garder ça pour les matches à suivre. Maintenant c'est la trêve et on va essayer de bien récupérer pour bien revenir."