Kimpembe se confie sur le tirage de Ligue des champions

Thiago Silva ne sera plus là la saison prochaine et Presnel Kimpembe devra assumer ses nouvelles responsabilités en défense centrale. En attendant, le PSG lui a témoigné sa confiance en prolongeant son contrat.

Le champion du monde est revenu sur cette prolongation de contrat sur le site officiel du PSG : "Paris est mon club de cœur, et mon club formateur. Je suis ici depuis que j'ai huit ans, et pouvoir m'inscrire dans la durée avec le club est un honneur pour moi."

"Nous sommes tous très heureux d'avoir d'avoir pu nous retrouver. C'était une période difficile pour le monde entier, et on avait très envie de pouvoir en sortir. On a des fourmis dans les jambes, il y a de beaux matches à disputer, des rencontres à enjeu, et nous sommes pressés de reprendre la compétition", a déclaré le défenseur avait de donner son avis sur l'Atalanta.

"Il va falloir faire très attention, et surtout ne pas sous-estimer l'adversaire. Il faudra bien se préparer, on sait que c'est une équipe très offensive. Ils auront aussi faim que nous, il faudra être prêts, en sachant en plus que tout se joue sur un match", assure Kimpembe.