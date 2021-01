Klopp assume sa responsabilité dans la méforme des Reds

L'équipe de Liverpool n'est plus ce qu'elle était, et Klopp en est conscient, et une grande partie de la responsabilité lui incombe. Lors de la conférence de presse qui a suivi la défaite face à Burnley, aussi inattendue que statistiquement unique, il a exposé les causes du coup de mou de son équipe et proposé des solutions possibles.

"Quand les choses ne fonctionnent pas sur le terrain comme nous le voulons, c'est qu'il y a un problème. Les choses que je dis aux garçons ne sont pas assez claires, alors je dois changer ma façon de faire et nous devons changer notre façon de jouer", a-t-il déclaré.

"La confiance n'est pas quelque chose qui vient naturellement aux gens. Certaines choses doivent fonctionner pour renforcer cette confiance. Cela n'a pas fonctionné dans le dernier geste pour nous lors des derniers matches. Nous n'avons pas obtenu les résultats que nous souhaitions depuis quelques semaines maintenant", a-t-il poursuivi.

Concernant la tactique et le prochain match, qui sera contre United, il a déclaré : "Certaines parties de notre jeu étaient assez bonnes et d'autres non, donc nous devons continuer à faire ce qui était bon et améliorer les autres. Nous voulons gagner le match, c'est certain. Nous voulons passer et, pour cela, nous devons bien jouer. United est dans une très bonne dynamique".