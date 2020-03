"Face à l'Atletico, Liverpool va devoir défendre sa vie comme jamais"

Le champion d'Europe en titre est au bord du précipice. Battu lors du match aller par l'Atletico Madrid grâce à un but de Saul, Liverpool va tenter d'inverser la tendance ce mercredi soir à Anfield. Le leader de la Premier League a déjà connu des situations bien moins encourageantes la saison passée mais a réussi à s'en sortir. Avec le soutien d'Anfield, Liverpool espère faire plier l'Atletico Madrid, qui a déjà connu une élimination similaire la saison dernière à Turin.

En conférence de presse, Jürgen Klopp a confessé que Liverpool est plus que jamais en danger en Ligue des champions et a besoin du soutien de ses supporters : "Nous devons être presque parfaits. C'est comme ça. Nous devons attaquer, nous devons créer, nous devons protéger comme jamais auparavant notre vie dans la compétition et nous devons interagir - nous avons besoin d'Anfield. C'est la vérité, mais c'est toujours comme ça".

"Utiliser Anfield en notre faveur"

"L'ambiance sera décisive, importante ... Les fans de l'Atletico ne seront pas présents, mais nous devons performer de manière exceptionnelle sur chaque ligne. Ils défendent très bien, ils attaquent bien, du coup, ils vont très vite. Ils ont un groupe très mature, ils sont très expérimentés. Mais certains joueurs de l'Atlético n'ont pas joué dans un stade comme Anfield et j'espère que nous pourrons utiliser l'environnement en notre faveur", a ajouté l'Allemand.

L'entraîneur de Liverpool se méfie des Colchoneros : "Nous nous attendons à une performance d'une équipe vraiment 'expérimentée' comme celle de l'Atletico Madrid, permettez-moi de le dire. Dans tous les différents départements du jeu, ils sont «expérimentés", mais nous devons y faire face. Il y a un autre domaine dans le football où nous pouvons être meilleurs que le premier match et meilleurs que l'Atletico Madrid mais nous devons le montrer."

Jürgen Klopp est également attentif au fait de ne pas voir ses joueurs perdre leurs nerfs et être au bord de l'expulsion comme ce fut le cas de Sadio Mané à l'aller : "Nous en avons déjà parlé, mais nous allons probablement le mentionner à nouveau. Cela aiderait à 100% d'avoir nos meilleurs joueurs sur le terrain pendant 90 minutes. Sadio n'a rien fait de mal, absolument rien, et je pensais toujours que dans la prochaine situation ce sera un carton rouge. Vous avez toujours besoin d'un arbitre qui est au courant de situations comme celle-ci, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous n'avons aucune influence là-dessus. Nous devons y faire face."