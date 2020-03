"Klopp m'a dit qu'avoir disputé Liverpool-Atleti dans ces conditions était un acte criminel"

Liverpool et l'Atlético de Madrid se sont affrontés le 11 mars dernier lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions dans un match qui restera dans les annales de l'histoire, et pas seulement pour le résultat.

Le 10 mars, Eibar-Real Sociedad s'est tenue à huis clos en Espagne, la dernière rencontre officielle dans le pays avant l'arrêt de la pandémie de coronavirus. Le match d'Anfield, cependant, n'a pas été joué à huis clos.

3 000 supporters de l'Atletico se sont rendus à Liverpool et, au vu de la recrudescence de l'infection dans la ville anglaise, beaucoup ont indiqué que le voyage des fans en était la cause possible.

L'entraîneur d'Everton, Carlos Ancelotti, a également évoqué cette controverse : "Klopp m'a dit que jouer dans ces conditions était un acte criminel et je pense qu'il avait raison."

"Le football est la dernière de me préoccupations, si on peut finir la saison, c'est bien, sinon, amen. Ce sont des conneries de dire qu'il faudra trois semaines de préparation. C'est une blague. La préparation est un faux mythe. L'été, après huit jours, on est déjà en voyage en Orient ou aux États-Unis. On s'entraîne en jouant. L'important est que la date de reprise soit la même pour tous", a-t-il ajouté dans une interview à 'Corriere dello Sport'.