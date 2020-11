Klopp ne veut pas faire de choix entre Firmino et Diogo Jota

Après avoir claqué un triplé face à l'Atalanta (5-0), Diogo Jota est devenu la star de ce début de saison de Liverpool avec 6 buts sur ses 4 derniers, 7 buts en 10 matches, de quoi mettre le brésilien Roberto Firimino sur le banc. Intérrogé en conférence de presse sur le choix à faire entre Diogo Jota et Roberto Firmino, le coach de Liverpool, Jürgen Klopp, s'est montré serein.

"Les bonnes performances ne me donnent jamais mal à la tête, a confié le technicien allemand. Pour ce soir, c'était clair qu'il était logique d'utiliser la bonne forme de Diogo, notamment en raison de la façon dont l'Atalanta joue et défend et des compétences de Diogo."

Avant de poursuivre sur la médiatisation de Firmino : "Le monde est parfois un mauvais endroit puisque, à un moment où quelqu'un brille, nous parlons immédiatement d'un autre joueur - dont on a l'impression qu'il a joué 500 matchs de suite pour nous, mais nous ne serions pas en Ligue des champions si Bobby Firmino n'était pas avec nous - et je dois expliquer pourquoi il n'est pas dans l'équipe. Il sera dans l'équipe."