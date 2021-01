Klopp rÃ©agit Ã  la rumeur Wijnaldum-BarÃ§a

En Angleterre, on considère comme acquis que Wijnaldum rejoindra Barcelone en été. Le 'Mirror' insiste sur le fait que le Néerlandais sera à la disposition de son compatriote Ronald Koeman à l'expiration de son contrat avec Liverpool en juin. Klopp a été interrogé à ce sujet et a esquivé la question.

"Je n'ai rien à dire à ce sujet. J'ai dit à plusieurs reprises que je l'aimais en tant que personne et en tant que joueur. Il n'y a donc rien de plus à dire. Il ne s'agit pas de bonnes ou de mauvaises nouvelles, mais de ce que c'est. Si une décision est prise à ce sujet, vous le saurez. À part cela, il n'y a rien d'autre à dire", a-t-il déclaré avant le match contre Manchester United.

Ce n'est pas la première fois que l'on parle d'une possible arrivée du milieu de terrain au club de Barcelone. Il sera essentiel que, comme l'indique la source mentionnée au premier paragraphe, celle-ci ait lieu dans quelques mois, car Eric Garcia a déjà été écarté en raison de problèmes financiers.

En attendant, Wijnaldum reste important à Liverpool. Loin d'être mis sur la touche pour sa prétendue intention de quitter l'équipe dès l'expiration de son contrat, il a disputé 24 matches, dont 20 en tant que titulaire jusqu'à présent cette année.

