Klopp soutient Lampard et tacle Abramovitch

Frank Lampard a été limogé par la direction de Chelsea après plusieurs mauvais résultats en Angleterre, et Thomas Tuchel a été nommé pour prendre sa place sur le banc des Blues.

Les entraîneurs de Premier League ont pour la plupart été questionné sur la situation lors des derniers jours, et Jürgen Klopp a lui aussi donné sa réaction sur le départ de Frank Lampard.

"Je dois dire que c'est vraiment difficile pour être honnête. Abramovitch (propriétaire de Chelsea, NDLR) vous donne de l'argent, des joueurs, peu importe… mais il n'est pas la personne la plus patiente au monde", a lâché l'entraîneur allemand en conférence de presse.

"Chelsea a fait un travail incroyable sur le marché des transferts cet été, a attiré de très bons joueurs, et ce genre de choses nécessite du temps. C'est tout à fait normal. (...) Je lui souhaite le meilleur et je suis sûr qu'il ira bien", a-t-il ajouté sur Frank Lampard, avec qui il avait pourtant eu de nombreux différends lors du dernier match entre Reds et Blues.

Jürgen Klopp s'est aussi dit très heureux de pouvoir retrouver Thomas Tuchel : "Malheureusement pour nous, c'est un très bon manager ! Je le connais depuis longtemps et je le respecte beaucoup. (...) Cette équipe de Chelsea est un cadeau et je suis presque sûr que Thomas le voit comme ça. Ils seront bons."