"Vendre Coutinho était un choix difficile"

Le milieu de terrain brésilien Coutinho a troqué Anfield pour le Camp Nou en janvier 2018 dans le cadre d'un accord d'une valeur estimée à plus de 100 millions de livres sterling après de longues négociations.

Jurgen Klopp a expliqué comment Liverpool avait initialement refusé toute vente en raison d'une blessure d'Adam Lallana, mais a cédé à un moment où le transfert était devenu logique pour toutes les parties.

"J'ai vraiment respecté la volonté de Phil dès la première seconde, a-t-il déclaré au podcast 'Pure Football'. Je me suis dit : 'Oh wow ça pourrait être difficile'. Nous n'avions pas d'autre solution. Nous avions également perdu Adam Lallana à ce moment-là, nous aurions perdu deux joueurs. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas résoudre cela sur le marché des transferts."

"Il était ouvert à cela [rester] et c'était vraiment cool. Ensuite, vous devez vous montrer juste. On s'est dit : 'Bon, on aime pas ça, mais il faut le faire (le laisser partir, ndrl)'", a conclu l'entraîneur des Reds.