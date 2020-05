Klostermann prolonge avec RB Leipzig jusqu'en 2024

Le RB Leipzig a confirmé la prolongation du contrat de Lukas Klosterman jusqu'en juin 2024.

L'arrière latéral allemand a maintenant signé un nouveau bail avec l'équipe, dans laquelle il a déjà fait 159 apparitions officielles, après son arrivée au club alors qu'il n'avait que 18 ans.

À cet âge, il a fait ses débuts en Bundesliga avec Leipzig lors de la saison 2014-15, où il est depuis devenu un joueur incontournable.

