Koeman a fait une liste des joueurs qui doivent partir cet hiver

Après avoir retrouvé la victoire contre Huesca le week-end passé, le FC Barcelone de Ronald Koeman se rend à San Mamés pour affronter l'Athletic Bilbao afin de disputer un match en retard de la 2e journée de Liga.

En conférence de presse, l'entraîneur du FC Barcelone a analysé cette rencontre, contre un adversaire qui vient de changer d'entraîneur : "Je ne pense pas que l'Athletic changera son système, Marcelino vient d'arriver. C'est une équipe qui se bat toujours à la maison. Je ne pense pas que ça va changer. Marcelino avec ses équipes joue en 4-4-2, nous devons nous préparer à plusieurs options."

L'entraîneur a répondu aux questions sur l'irrégularité de son équipe : "Petit à petit, nous voyons le Barça que nous voulons. Nous avons essayé de remettre l'équipe sur pied et de la préparer pour le championnat. Nous avons des joueurs importants qui sont blessés et un effectif au sein duquel je n'ai pas pu faire beaucoup de changements. J'ai besoin de plus de temps pour appliquer mes idées."

Cependant, Koeman sait que son équipe a souvent du mal à l'extérieur : "Il est possible que nous ayons perdu plus de points lors des derniers matchs à l'extérieur, mais nous essayons de jouer de la même manière qu'à la maison. Nous voulons créer des occasions, et dominer, mais nous avons fait des erreurs individuelles qui nous ont coûté beaucoup de buts."

"Nous ne pouvons pas nous entraîner beaucoup parce que nous avons beaucoup de matchs. Le plus important, c'est que les joueurs soient en confiance. Les milieux de terrain doivent atteindre la surface adverse et c'est la raison pour laquelle j'étais très heureux du but de De Jong [contre Huesca], et des actions de Pedri. Il faut être plus efficace", explique l'entraîneur.

Celui-ci est aussi revenu sur le mercato à venir : "Tout entraîneur observe le mois de janvier en pensant à faire des améliorations dans son effectif. Ce que j'ai fait, c'est élaborer un plan des départs et des possibles arrivées. Si ce n'est pas possible, nous continuerons avec les joueurs que nous avons. (...) Aleña, absent du groupe ? Il a l'autorisation du club pour partir. C'est un joueur qui a de l'avenir et qui doit jouer, donc il a décidé de trouver une solution."