Koeman aimerait une victoire du Real face à l'Atletico

Ce samedi soir (21h00), le Real Madrid reçoit sur sa pelouse les troupes de Simeone pour le compte de la 13e journée de Liga. Un derby qui risque de faire des étincelles.

Leader du Championnat, l'Atletico Madrid a l'occasion de prendre neuf points d'avance sur son rival éternel, qui pointe actuellement à la 4e place. Loin derrière, on trouve le FC Barcelone (9e), qui possède 12 points de retard sur les Colchoneros.

Interrogé sur ce choc, Ronald Koeman confie qu'il sera supporter du Real Madrid ce soir.

"On peut commenter les autres matchs, mais il nous faut d'abord gagner. Si on y arrive et qu'on regarde le classement, alors l'Atletico ferait mieux de perdre. Mais il ne faut pas être obsédé par les autres matchs", a lancé le Néerlandais en conférence de presse.

Le Barça, qui reste sur deux défaites inquiétantes face à Cadix et la Juventus, espère renouer avec la victoire ce dimanche soir face à Levante.