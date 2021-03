Koeman : "Ces jeunes le méritent"

Samedi soir, les Catalans se sont offert une précieuse victoire en terre navarraise grâce à un boulet de canon signé Jordi Alba, bien servi par son maître à jouer Lionel Messi (30e), et un but du jeune Ilaix Moriba en fin de match (82e).

A la fin de la rencontre, Ronald Koeman a tenu à souligner l'importance des jeunes dans son effectif. "On est contents de pouvoir faire entrer les jeunes du Barça. Et on ne le fait pas parce que les gens le veulent. On le fait parce que ces jeunes le méritent. Et ils le prouvent tous, Pedri, Ilaix, Mingueza, Araujo, et d'autres aussi, tous ont un grand avenir devant eux. Quand je le peux, je donne leur chance aux jeunes, car ils sont le futur du club", a confié le Néerlandais.

Ilaix Moriba, 18 ans, a inscrit son premier but avec le FC Barcelone en professionnel. En Catalogne, on affirme déjà qu'il est l'un des "chouchous" de Ronald Koeman.

"Ça a été un joli but dans un match compliqué... C'est très bien. À chaque fois qu'il entre, il donne une impulsion supplémentaire à l'équipe, par sa personnalité, sa jeunesse. Avec le ballon il est bon, physiquement c'est un garçon costaud, et il gagne ses minutes en s'intégrant de plus en plus dans l'équipe première", s'est réjoui le coach.