Koeman : "Messi est l'homme le plus important du BarÃ§a"

Le FC Barcelone a réalisé une très belle opération ce lundi soir. Vainqueur d'Huesca grâce notamment à des réalisations de Lionel Messi et Antoine Griezmann, le FC Barcelone se replace considérablement au classement. En effet, les hommes de Ronald Koeman ont récupéré la deuxième place de la Liga, devant le Real Madrid, et reviennent à quatre points de l'Atlético Madrid, leader qui a été tenu en échec ce samedi à Getafe.

Auteur de son 767ème match avec le Barça, qui lui a permis d'égaler la légende Xavi, Lionel Messi a une nouvelle fois répondu au rendez-vous avec un doublé et une passe décisive. Un nouveau chef d'oeuvre de l'Argentin, en fin de contrat avec le Barça en fin de saison. La prolongation du numéro dix argentin est la priorité du nouveau président du club, Joan Laporta, et pour cause, le sextuple Ballon d'Or incarne plus que jamais le FC Barcelone.

Après la rencontre, Ronald Koeman lui a rendu hommage, le décrivant comme l'homme le plus important du club : "Il n'y a rien de plus à dire... Leo a affiché un gros niveau pendant de nombreuses années, c'est ce qui lui a permis d'égaler Xavi (pour le nombre de matches disputés avec le Barça, 767). En principe, dimanche, il aura un match de plus que Xavi. C'est l'homme le plus important du Barça, heureusement qu'il est encore avec nous."