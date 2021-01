La crise institutionnelle continue au FC Barcelone. Alors que les élections ont été reportées en raison de la Covid-19, les chances de voir une recrue arriver sur le marché hivernal sont désormais minimes.

Un coup dur pour Ronald Koeman, qui n'a cessé de lancer des indirectes à sa direction lors de ses dernières apparitions en conférence de presse, et qui aurait bien eu besoin de renforts, notamment pour sa défense.

Et le Barça n'était pas loin de lui trouver un renfort défensif, puisque certains évoquaient déjà un accord trouvé avec Eric García, et des négociations avec Manchester City. Mais finalement, les candidats à la présidence du Barça auraient bloqué le transfert.

Selon les informatoins de 'Mundo Deportivo', l'actuel président du comité directeur du Barça, Carles Tusquets, aurait proposé aux trois candidats à l'élection de valider le transfert d'Eric García. Mais puisque les trois (Font, Laporta et Freixa) ne se sont pas mis d'accord, il n'y aura pas de transfert.

Sur les trois candidats, deux auraient voté contre l'arrivée du jeune défenseur de Manchester City dès le mois de janvier. Le comité directeur du Barça n'ira donc pas plus loin dans le dossier en ce mercato hivernal.

C'est une chose que Joan Laporta, candidat et favori à l'élection, a lui-même confirmée ce vendredi : "Le contrat d'Eric Garcia prendra fin et donc serait gratuit tant que la direction technique en place à ce moment-là donne le feu vert à la signature. Idéalement, il ne devrait pas venir à cause de l'économie du club maintenant."