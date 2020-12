Koeman rÃ©agit Ã  l'interview de Leo Messi

Si Leo Messi n'a pas donné d'indice sur son avenir et sur la fin de son contrat avec le FC Barcelone, le joueur catalan a évoqué de nombreux sujets concernant le Barça dans son interview pour 'La Sexta' en Espagne.

Une interview qui faisait la Une des journaux ce matin en Espagne. En conférence de presse, Ronald Koeman a été questionné à plusieurs reprises sur les propos de Messi pendant cette interview.

"Je n'ai pas vu l'interview mais ça me semble bien qu'il fasse une interview pour donner son opinion, comme n'importe quel autre joueur. Je n'ai jamais été inquiet le concernant et je ne serais pas plus tranquille s'il prenait une décision sur son avenir dès maintenant. Je n'ai pas d'influence là-dessus, ce que nous pouvons faire, c'est l'aider à être le plus performant possible pendant les matchs, et on verra pour le reste", a expliqué Ronald Koeman.

Ronald Koeman s'est dit "reconnaissant" des mots de Messi à son égard : "C'est un joueur important et tout le monde aime quand quelqu'un dit du bien de sa personne. Je le remercie, j'essaie de faire revenir l'équipe en haut. Nous sommes dans une année de transition et il est une pièce maîtresse dans l'équipe."

Enfin Koeman a évoqué l'envie de Messi de devenir directeur sportif un jour : "Lors de mes dernières années de carrière, j'ai aussi pensé à ce que je pourrais faire après. Si tu ne peux pas continuer à jouer, le plus similaire est de devenir entraîneur, mais tout dépend de la personne. Si Leo a dit qu'il se verrait bien directeur sportif, très bien, c'est ce qu'il y a de mieux pour le Barça, qu'il continue à travailler pour le club après sa retraite, car il a une grande expérience et il peut beaucoup aider. À quelle position, ce n'est pas à moi de décider."