Koke monte sur le podium des joueurs les plus capés avec l'Atlético

Samedi, l'Atlético de Madrid s'est rendu au stade Mestalla et a pu rentrer avec les trois points grâce à un but contre son camp de Lato. Simeone a dû faire face à un certain nombre de blessures, dont celles des de ces attaquants.

Mais cet affrontement a aussi été l'occasion pour Koke d'entrer dans l'histoire de son club, l'une des pièces essentielles du onze de Simeone disputait son 470e match sous le maillot des Colchoneros.

Un 470e synonyme d'entrée dans le top 3 des joueurs les plus capés du club, a égalité avec Enrique Collar, attaquant au sein du club de 1952 à 1969.

Après 11 ans au club et un joli palmarès, Koke se rapproche de Tomás Reñones et ses 483 matchs sous le maillot rouge et blanc.