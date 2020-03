Kolo Touré encense Yaya Touré

Yaya Touré est sans doute l'un des meilleurs joueurs du continent africain de ce siècle, aux côtés de Didier Drogba et Samuel Eto'o. Mais l'ancien joueur de City n'a jamais réussi a remporter le Ballon d'Or, décerné par 'France Football'.

Pour son grand frère, Kolo Touré, il y a bien une raison à cela : "Yaya était un meilleur joueur que moi et je pense qu'il a fait mieux que moi jusqu’ici. Je suis plus combatif que lui. Il est plus talentueux. J'étais plus endurant (dans l’effort) et je travaille dur. S’il avait mon éthique de travail, avec son talent, il aurait gagné le Ballon d'Or", a-t-il assuré dans les colonnes du 'Daily Mail'.

Néanmoins, l'ancien Gunner a tenu a encensser son petit frère : "C'est un homme charmant et adorable. Parfois, il y a des malentendus dans sa communication, parce que l'anglais n'est pas notre langue maternelle. Parfois, on peut dire des choses qu'on ne veut pas dire, vraiment. Mais au fond, c'est un type charmant et je sais qu'il aime City."