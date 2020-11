Kondogbia retrouve le rythme

L'Atlético Madrid a pu recruter Geoffrey Kondogbia suite au départ "surprise" de Tomas Partey vers Arsenal. En conflit avec son ancienne direction au Valence CF, le milieu de terrain manquait de rythme lors de son arrivée chez les Rojiblancos.

Mais bonne nouvelle pour les Colchoneros, la nouvelle recrue reprend du poil de la bête au fur et à mesure. En effet, ce dernier a disputé dans son intégralité la rencontre entre le Maroc et la République Centrafricaine, l'ancien Monégasque n'avait plus disputé un match complet depuis fin septembre.

Et, lui qui n'avait disputé que 18 petites minutes avec les hommes de Simeone face à Cádiz a réalisé une prestation plus qu'encourageante malgré la défaite des siens (4-1).

3e du groupe E, la sélection centrafricaine recevra le Maroc, leader du groupe, dès mardi prochain (14h).