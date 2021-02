Kroos, Carvajal et Lucas Vázquez de retour dans le groupe de Zidane

Zinédine Zidane a convoqué 19 joueurs pour le match du Real Madrid contre Valence, comptant pour la 23e journée de Liga, qui se jouera au stade Alfredo Di Stéfano (dimanche, 16h15).

L'entraîneur français a récupéré de nombreux éléments pour continuer à se battre pour le titre, malgré la nouvelle victoire de l'Atlético de Madrid. Un joueur par position pour donner plus de profondeur à l'équipe.

Toni Kroos revient dans l'équipe après avoir manqué le match contre Getafe à cause d'une suspension. L'Allemand sera titulaire contre Valence, sauf surprise de Zinédine Zidane.

Deux joueurs reviennent de blessure dans le groupe de 19 hommes de Zidane. Carvajal, latéral droit et Lucas Vázquez, qui joue à la fois en attaque et en défense, sont tous deux de retour.

Le joueur qui n'est pas dans l'équipe par rapport au dernier match est Marvin. Le jeune joueur n'a pas surmonté les problèmes physiques du dernier match et ne fait pas partie du groupe.

LE GROUPE DU REAL MADRID :

Gardiens : Courtois, Lunin et Altube.

Défenseurs : Carvajal, Varane, Nacho, Mendy, Chust et Miguel.

Milieux : Kroos, Modrić, Casemiro, Isco et Arribas.

Attaquants : Benzema, Asensio, Lucas V., Vinicius Jr. et Mariano.