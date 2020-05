Kylian MbappÃ© dÃ©signÃ© meilleur buteur du championnat

Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder ont terminé tous les deux comme meilleurs réalisateurs de la saison de Ligue 1 avec 18 réalisations à leur compteur. Mais, il n’y a qu’un seul des deux qui a droit à cette distinction de manière officielle et c’est l’attaquant du PSG.

Le natif de Bondy a été préféré à l’avant-centre de l’AS Monaco, car il a plus souvent marqué dans le jeu que son coéquipier en sélection (18 contre 15). C’est ainsi que la LFP les a départagés et c’est pourquoi Mbappé termine donc en tête pour la deuxième année consécutive.

Pour rappel, l’année dernière, il avait déjà été l’artilleur le plus efficace de la Ligue 1 avec un total de 33 pions réussis. Cette fois, il en cumule à peine plus de la moitié, mais c’est aussi parce que la saison s’est arrêtée prématurément et qu’il n’a pu disputer que 20 rencontres (dont 18 comme titulaire). Il est le premier joueur français à être double meilleur buteur du championnat depuis Jean-Pierre Papin (1991 et 1992).

En moyenne, Mbappé a scoré une fois toutes les 84 minutes. Il a signé 14 réalisations du pied droit, et quatre du gauche. A noter aussi que 17 de ses 18 buts sont venus de l’intérieur de la surface. Ses passeurs attitrés ont été Neymar et Angel Di Maria, avec six assists chacun.