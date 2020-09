Kylian Mbappé devrait bien jouer contre Nice

Kylian Mbappé est de retour à l'entraînement après avoir été testé négatif à la Covid-19 mais un doute continue de planer sur sa présence pour la rencontre du PSG contre Nice.

Le Paris Saint-Germain se rend à Nice ce dimanche pour affronter l'équipe niçoise et la présence de Mbappé est incertaine alors que certains médias affirmaient qu'il ne pourrait pas être présent puisqu'il n'avait encore pas atteint le 15e jour depuis son contrôle positif au coronavirus.

Cependant, le protocole sanitaire de la LFP a évolué lors des dernières heures, et si le Français est bien complètement remis, il devrait être en mesure d'affronter les Aiglons.

"Si un club souhaite faire rejouer l’un de ces joueurs avant la date de reprise collective évoquée ci-avant, la commission Covid pourrait accepter exceptionnellement cela, sous réserve que le médecin du club (1) atteste avoir fait pratiquer tous les examens énoncés ci avant et que ceux-ci n’ont apporté aucune contre-indication à la reprise collective et en match du joueur, et (2) fournisse un certificat de non contre-indication à la pratique du football professionnel en compétition professionnelle pour le joueur considéré à compter de cette date", a annoncé la LFP dans un communiqué envoyé aux clubs professionnels vendredi.

Selon 'L'Équipe, il ne resterait plus qu'à obtenir le feu vert de la commission, qui aurait déjà été demandé par le club parisien.