Kylian Mbappé donne le nom de ses idoles

À 21 ans, Kylian Mbappé est déjà cité parmi les plus grandes stars du football actuel et aspire à gagner de grandes choses dans sa carrière. Et comme tout grand joueur, le Français a été inspiré par des légendes du football.

Actuellement confiné, l'attaquant du Paris Saint-Germain ne pourra pas rejouer au football jusqu'au mois d'août après avoir appris la suspension définitive de la Ligue 1 pour la saison 2019-2020.

Dans une interview pour 'BeIn Sports', le champion du monde français est revenu sur les noms de ses plus grandes idoles, des joueurs qui l'ont inspiré et qui continuent de l'inspirer aujourd'hui.

"J'ai eu pas mal d'idoles. Cristiano Ronaldo, je l'aimais beaucoup. Je suis né à cette époque-là avec Cristiano et Messi. J'ai aussi eu la chance de jouer avec Neymar, que j'ai beaucoup admiré aussi quand j'étais jeune", a-t-il confié.

Et celui-ci a assuré qu'il continuait de les admirer aujourd'hui : "Bien sur. Je pense que quand tu évolues au plus haut niveau, il faut s'inspirer des meilleurs tout en gardant sa propre palette et son propre style. Ils sont arrivés au sommet et ça inspire tout le monde."

"Ils ont inspiré tout le monde et il n'y a pas de raison pour qu'ils ne m'inspirent pas moi aussi. On s'inspire et on essaie de créer notre propre chemin pour essayer d'arriver aussi au sommet", ajoute le joueur du PSG.