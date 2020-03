"L'absence de Kroos n’est pas la raison de notre défaite"

Zidane en conférence de presse d'avant match ce samedi, avant le grand choc face au FC Barcelone ce dimanche au Santiago Bernabeu.

L'entraîneur français a commencé à parler des facteurs importants pour affronter ce match : "La recette pour le 'Clásico' est de mettre du coeur, la tête et de l'unité. Il y a trois points en jeu et nous savons que c'est un match différent. Nous sommes dans notre maison et nous allons donner notre maximum. Nous allons tout faire pour faire un gros match."

Sur le fait que son équipe doit encore s'améliorer, Zizou a expliqué : "On parle des choses qui nous arrivent, et va essayer que cela ne se reproduise. Quand il nous arrive quelque chose sur le terrain, il faut tout de suite réagir. Notre réaction est de continuer à faire ce qu'on a toujours fait. "

"Je ne suis pas inquiet car pendant quatre mois nous avons gagné des matchs et même sans Hazard. La chose la plus importante c’est que nous devons rester fort ensuite nous savons que nous pouvons marquer des buts", a déclaré Zidane en ce qui concerne le manque d'efficacité face au but et le manque d'opportunités de Mariano et Jovic.

"Kroos ? Quand tu perds les médias cherchent toujours quelque chose. Son absence n’est pas la raison de notre défaite. J’ai pris la décision de changer l’équipe. Il n’y a pas de spéculation à avoir, j’ai beaucoup de choix à faire", a-t-il commenté sur l'absence de Kroos face à City.

Zidane n'est pas inquiet de son avenir sur le banc du Real, la seule chose qui importe le club actuellement est de remporter un titre à la fin de la saison. "Je ne sais pas si gagner un titre me permettrai de ne pas être licencié, c’est une question pour quelqu’un d’autre. Je sais ce que j’ai à faire. Nous allons essayer de gagner quelque chose mais il n’y a qu’un gagnant à la fin, on espère que ce sera nous."