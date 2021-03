L'accrochage entre Maguire et Azpilicueta pourrait changer le futur de la VAR. Captura/DAZN

Harry Maguire et César Azpilicueta pourraient, sans le savoir, changer la VAR telle qu'on la connaît. Ce jeudi, les clubs se rencontreront en Angleterre et, entre autres, ils discuteront des actions qui doivent ou non être examinées par l'arbitre vidéo. La prise du Red Devil sur le Blue a été instantanément choisie comme le meilleur exemple de la mauvaise utilisation de la VAR.