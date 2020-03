L'agacement de Gomez et Zapata, interrogés sur le coronavirus

À Valence, tout est prêt pour le choc de Champions League qui attend le club Che contre l'Atalanta. Les Italiens se sont imposés 4-1 à l'aller.

Au delà de l'aspect sporitf, la presse tourne en boucle sur le coronavirus. En Italie, l'épidémie tient son centre en Lombardie, et à Valence, plusieurs cas ont été diagnostiqués. Des mesures sont prises pour éviter la propagation, par exemple, les conférences de presse d'avant-amtch ont été annulées.

L'Atalanta est arrivé ce mardi à Valence, et la délégation du club était attendue par la presse. Plusieurs journalistes ont questionné Papu Gomez à propos du match et de l'épidémie, et l'Argentin a répondu par la négative.

La presse a insisté et forcément, le '10' de Bergame s'est fâché : "Quel bouffon !"

Après Gomez, Zapata est passé par là. Un journaliste a demandé s'il avait des préoccupations à propos du coronavirus et le joueur a répondu sans gêne : "C'est quoi cette question ?".