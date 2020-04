L'agent d'Adama TraorÃ© Ã©voque son avenir

L'agent d'Adama Traoré, Rodri Baster, de l'agence Promoesport, a admis que dans une situation normale, Adama Traoré, qui est lié à plusieurs grands clubs, aurait pu se diriger vers un grand club cet été, mais avec la situation actuelle en raison du coronavirus, l'histoire ne sera pas la même.

"Je ne peux pas parler de situations contractuelles parce que cela fait partie de la vie privée, mais Adama faisait une bonne campagne, en raison de son âge, de ses conditions, etc. C'est un joueur qui est très ciblé et dans une situation normale, il aurait pu être vendu. Espérons que la situation reviendra à la normale et que cela ne l'affectera pas cet été", a-t-il déclaré.

Dans des déclarations à 'EFE', l'agent du joueur formé à Barcelone a expliqué que le cas d'Adama est un "exemple pratique" de ce qui arrivera aux joueurs pendant le marché, puisque son mouvement dépendra des circonstances et des décisions de son club actuel, Wolverhampton.

"Si les Loups n'ont pas besoin de vendre et de recevoir des offres en dessous de la valeur qu'aura Adama en 2021, alors ils n'auront aucun mouvement sur le marché -. Il y a beaucoup d'incertitudes", a déclaré Rodri Baster.