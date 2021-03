L'agent d'Alexander Nübel évoque sa situation

Arrivé à la Bavière en juin dernier afin de succéder à Manuel Neuer, Alexander Nübel n'a participé qu'à trois petits matchs avec le Bayern Munich toutes compétitions confondues. C'est pourquoi son agent lui cherche déjà une porte de sortie.

"Il ne peut pas y avoir de deuxième année comme celle-ci, car le temps de jeu est essentiel pour un jeune joueur, estime Stefan Backs. Au moment du transfert, le Bayern Munich a montré qu'il y avait réelle possibilité au sein du club. Et cela semble, ou semblait, concluant. Mais au final, Manuel Neuer a tout simplement maintenu un niveau incroyable et le club a également remporté tous les titres qu'il pouvait gagner. Donc une situation différente de celle à laquelle nous pensions s'est produite", a déclaré l'agent à Sport1, avant d'évoquer les rumeurs qui envoient le jeune portier à l'AS Monaco. "Pour être numéro un au Bayern Munich, il faut un club qui a une certaine classe et qui joue au mieux à l'international. J’aime planifier des prêts sur deux ans."