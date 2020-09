L'agent de Coutinho exclut un transfert en Premier League

L'agent de Philippe Coutinho, Kia Joorabchian, a exclu un retour en Premier League pour l'ancienne star de Liverpool. Le FC Barcelone souhaitant vivement que le Brésilien revienne après un prêt au Bayern Munich. Le meneur de jeu international brésilien a passé la campagne 2019-20 avec les vainqueurs de la Bundesliga et de la Ligue des champions. Le manque de régularité dans ses performances ont suivi le joueur de 28 ans en Allemagne, un point majeur manquant à son jeu depuis son départ d'Anfield pour le Camp Nou en janvier 2018.

Après l'annonce du Bayern Munich de ne pas le garder la saison prochaine, tout le monde s'attendait à ce qu'il quitte définitivement le FC Barcelone cet été. Plusieurs points de chute ont été évoqué pour le meneur de jeu de 28 ans avec la Premier League, notamment Arsenal et Tottenham, faisant office de favoris. Mais la nomination de Ronald Koeman sur le banc de touche en Catalogne a rebattu les cartes. Le Sud-américain a fait son retour à l'entraînement, les compteurs ont été remis à zéro, et un départ n'est pas à l'ordre du jour pour le moment.

"Face au Barça, Coutinho a parfaitement fait son travail"

Interrogé par 'talkSPORT' pour savoir s'il s'attend à ce que Philippe Coutinho reste en Catalogne, Kia Joorabchian a déclaré: "Oui. Koeman l'a appelé juste après la victoire en Ligue des champions avec le Bayern, le lendemain, et lui a dit qu'il était très dans ses plans et qu'il aimerait qu'il revienne. Il devait revenir le 7 septembre, mais en fait il est revenu début septembre car il ne voulait pas perdre son élan et sa forme physique, et il s’entraîne avec Barcelone".

"Tous les signes indiquent que Barcelone a radicalement changé, la façon dont il veulent aller de l'avant par rapport à l'année dernière et aussi la manière de traiter les joueurs qu'ils ont recruté, comme Coutinho, Ousmane Dembele et Antoine Griezmann. Ils vont tous faire partie de l'équipe cette année", a ajouté l'agent du Brésilien. Le dernier match de Coutinho pour le Bayern l'a vu réaliser en Ligue des champions, ce que le Barça rêve de faire depuis plusieurs saisons, avec un doublé contre le club catalan en quart de finale.

Kia Joorabchian a évoqué le sentiment de Philippe Coutinho au moment d'enfoncer un peu plus le club avec lequel il est sous contrat, lors du quart de finale de C1 : "Vous devez faire votre travail et il a parfaitement fait son travail, et c'est probablement la raison pour laquelle le Barça veut tellement le récupérer". Coutinho est sous contrat à Barcelone jusqu'à l'été 2023 et travaillera à nouveau avec Lionel Messi la saison prochaine s'il reste, le sextuple vainqueur du Ballon d'Or ayant mis fin à la saga de l'été, repoussant son départ pour une saison à minima.