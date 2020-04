L'agent du "nouveau Kaka" rêve de le voir au Real

Madrid a beaucoup dépensé sur le marché brésilien, en signant le trio Vinicius Junior, Rodrygo Goes et Reinier Jesus ces dernières saisons. Et Wagner Ribeiro agent d'Igor Gomes, qui a été comparé à Kaka, voit son client troquer Sao Paulo contre Madrid.

"Je travaille avec Igor depuis qu'il a 12 ans, a expliqué Ribeiro à 'Fox Sports'. Il est sur le radar de tous les grands clubs européens. Il est un partant à Sao Paulo et c'est un type de joueur différent. Il a le genre de style qu'ils apprécient en Europe : il marque des buts, commence des mouvements, fait des passes décisives ... c'est un joueur complet."

"On a dit que Madrid le voulait, mais j'ai dit que ce n'était pas le bon moment pour en parler. Mais j'ai le rêve de l'emmener un jour au Bernabeu. J'aime le Real Madrid en tant que club. Si l'occasion se présente, je le ferais avec plaisir", explique-t-il.

L'entraîneur de Sao Paulo, Fernando Diniz, a récemment concédé que la crise des coronavirus pourrait forcer le club à vendre éventuellement Gomes.