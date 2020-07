L'Ajax Amsterdam dÃ©voile son maillot home pour 2020-21

L'Ajax Amsteram a présenté de manière officielle son nouveau maillot pour la saison 2020-2021. Un nouveau maillot à la fois simple et élégant pour les joueurs du club de la capitale néerlandaise.

Le club néerlandais et son équipementier Adidas ont dévoilé le design du maillot en utilisant les joueurs Ryan Gravenberch, Quincy Promes, Donny Van de Beek et Daley Blind ce jeudi matin.

Un maillot traditionnel avec la large bande rouge au milieu du maillot, ainsi que de simples bandes rouges sur les manches blanches, et un col en "V" qui est l'un des plus gros changements par rapport au maillot de la saison 2019-2020.

