Ziyech dÃ©clare sa flamme Ã  l'Ajax !

Après quatre années passées à l'Ajax, Hakim Ziyech a décidé de prendre son envol et rejoindre l'Angleterre, plus pécisement, Chelsea. En effet, cet hiver, les Blues ont officialisé la signature du joueur, qui rejoindra l'équipe en juillet, à la fin de la saison. Mais voilà, que les choses ne se sont pas du tout déroulées comme prévu. Depuis mars, le football est en stand-by à cause du COV-19.

Les Pays-Bas, ont annoncé le 24 avril, mettre fin à leur championnat. Une décision qui n'avantage pas du tout l'Ajax, premier au classement. L'international marocain n'a pas pu faire ses adieux au club et supporteurs mais a tenu à leur adresser un message.

"Je dois admettre maintenant que l'Ajax aura toujours une place spéciale avec moi. C'est vraiment devenu mon club. En tant que footballeur, je suis également devenu beaucoup plus complet. Sans ballon, mais aussi avec ballon. Je chérirai mes meilleurs souvenirs et puis bien sûr, la saison dernière revient. Le championnat, mais surtout notre chemin en Ligue des champions. Comment nous avons étonné le monde entier avec notre jeu", a-t-il partagé à quotidien 'Algemeen Dagblad'